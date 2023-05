"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich den Erwartungen der Sportlerinnen und Sportler auch gerecht werden kann", sagte Lesser dem "Meininger Tageblatt". Das Arbeitspensum hat es in sich: Drei Wochen büffelt er an der Sporthochschule Köln, eine Woche trainiert er die Spitzensportler in Oberhof. Verstellen will und muss sich Lesser für den neuen Job nicht. Der Ex-Biathlet war immer dafür bekannt, dass er seine Meinung offen vertrat und vertritt. So will er es auch als Trainer handhaben. Es gehe ihm darum, "dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, dass die Athleten auch hinter dem stehen, was sie machen oder verändern“.