Susanne Kreher mischt in ihrer ersten Weltcup-Saison weiterhin die Konkurrenz im Skeleton auf. Bei den Europameisterschaften in Altenberg schaffte es die 24-Jährige auf den Bronzerang. Zuvor hatte es Kreher bereits drei Mal auf das Treppchen geschafft. In Altenberg fuhr die Oberbärenburgerin im zweiten Lauf noch vom vierten auf den dritten Platz.