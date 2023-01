Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat das Gesamtpodest bei der Tour de Ski verpasst, als Fünfte beim Traditionsevent aber einen Achtungserfolg eingefahren. Die 26-Jährige wurde am Sonntag einen Tag nach ihrem Sieg im Massenstart beim finalen Anstieg abgehängt und nach Tagesrang 19 im Klassement noch von der Amerikanerin Rosie Brennan eingeholt. "Das war ein toller Abschluss mit dem fünften Gesamtplatz, den sie über die Ziellinie gerettet hat. Das ist das beste Tour-Ergebnis einer deutschen Frau und damit ein weiterer Höhepunkt. Katha musste heute kämpfen", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF.

Hennig fiel damit von Platz vier auf Platz fünf zurück. Der Gesamtsieg geht an die Schwedin Frida Karlsson vor der Finnin Kerttu Niiskanen und der Norwegerin Tiril Udnes Weng. Den Tagessieg sicherte sich die Französin Delphine Claudel. Auf der Schlussetappe, auf der bis zu 28 Prozent steile Rampen zu bewältigen waren, hatte die 26 Jahre alte Hennig am Sonntag in Val di Fiemme nicht mehr viel zuzusetzen. Weniger als 24 Stunden vorher hatte die Goldgewinnerin von Peking die komplette Konkurrenz düpiert und ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt eingefahren.