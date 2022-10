Bei der Weltmeisterschaft im Profi-Tanzsport am Samstagabend (15.10.2022) in Leipzig haben zwei deutsche Paare WM-Medaillen gewonnen. In der Disziplin Show Dance Standard krönten sich Alexandru Ionel und Patricija Ionel zu neuen Weltmeistern. In den lateinamerikanischen Tänzen wurden die Profi-Newcomer Zsolt Sandor Cseke und Malika Dzumaev bei ihrer ersten WM gleich Dritte. Der Sieg ging hier an die top-favorisierten Gabriele Goffredo und Anna Matus aus Moldau.