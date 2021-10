Beim Internationalen Tanzsportfestival in Leipzig haben zwei deutsche Duos am späten Samstagabend (23.10.2021) den Titel in der Disziplin Showdance/Standard unter sich ausgemacht. Gold sicherten sich dabei Renata und Valentin Lusin aus Düsseldorf vor Patricija Belousova und Alexandru Ionel aus Hamburg. Bronze ging an das italienische Duo Roberta Cardone und Domenico Aliberti.