Die während Corona gegründete Initiative "TeamSportSachsen" - ein Zusammenschluss von Profisport-Vereinen und Sportveranstaltern aus dem Freistaat - hat eine Aktion ins Leben gerufen: Mit dem Kauf einer Ticketbox für 99 Euro können bis zu 25 einzelne Sportevents in ganz Sachsen besucht werden.

Mit dem neuen "TeamSportSachsen-Ticket"erwerben Sportfans 25 Karten, die zum Besuch jeweils eines Heimspiel der Mitgliedsvereine berechtigen. Die Einlösung der Gutscheine erfolgt unkompliziert via Ticketcode oder direkt beim Verein. Die individuellen Codes und Vorgaben sind jeweils auf dem Ticket hinterlegt. Neben den einzelnen Tickets findet sich in der exklusiven Box auch ein Begleitheft mit Informationen zu den jeweiligen Klubs bzw. Veranstaltern. Der Verkauf des "TeamSportSachsen-Tickets" erfolgt ab sofort ausschließlich online über "www.teamsportsachsen.de".

Karsten Günther, der Vorstandsvorsitzende von "TeamSportSachsen", sagte: “Nach der Gründung unseres Vereins aus der ursprünglichen Initiative heraus war es uns besonders wichtig, eigene Aktionen auf den Weg zu bringen. Mit dem 'TeamSportSachsen-Ticket' ist es uns gelungen, ein Format zu realisieren, das es in dieser Form in Deutschland bisher noch nicht gegeben hat." Der Geschäftsführer von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig denkt, dass es "für viele Sportfans idie ideale Gelegenheit ist, in andere Sportarten zu schnuppern und einen Ausflug durch den Freistaat zu planen."