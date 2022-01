Die Initiative "TeamSportSachsen" will mit einem Fünf-Stufenplan die Rückkehr von Zuschauern in Sporthallen und Stadien forcieren. In einer Pressemitteilung wurde eine mögliche Auslastung präsentiert, in Abhängigkeit von der Bettenbelegung auf Normal- und Intensivstationen. Bereits am Mittwoch (26.01.2022) hatte Initiativen-Sprecher Karsten Günther im Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Staatsministerin Petra Köpping das Dokument erläutert.

Günther:: "Baue darauf, dass das Kabinett folgt"

In einem ersten Schritt strebt die Initiative eine Aufhebung der in Sachsen geltenden Obergrenze von 1.000 Zuschauern unterhalb der Überlastungsstufe und eine Genehmigung von mindestens 25 Prozent Auslastung während der Vorwarnstufe an. "Nach den bisherigen Gesprächen und den Entwicklungen in anderen Bundesländern baue ich fest darauf, dass das Kabinett unserem Vorschlag folgt und damit auch der positiven Entwicklung der Zahlen in Sachsen Rechnung trägt", wird der Manager des SC DHfK Leipzig in einer Pressemitteilung zitiert.

Verschiedene Sicherheitsintrumente