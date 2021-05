Dabei mussten die Dresdnerinnen ohne ihre besten Spielerinnen antreten, so sind u.a. die Rumänin Maria Patricia Tig, die Deutsche Andrea Petkovic und die Tschechin Kristyna Pliskova derzeit in Paris bei den French Open gefordert. Tig machte ebenfalls am Sonntag in Paris ein gutes Match, zwang die an Nummer zwei gesetzte Japanerin Naomi Osaka beim 4:6, 6:7 sogar in den Tie-Break.