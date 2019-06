Jetzt kann geplant werden. Zwar ist es bis zur Biathlon-WM in Oberhof 2023 noch ein Weilchen hin, jetzt ist aber vom Weltverband IBU der genaue Termin bekanntgegeben worden. So können sich die Biathlon-Anhänger vom 8. bis zum 19. Februar auf spannende Wettkämpfe der Top-Athleten einrichten. 2023 kommt es erstmals seit 2012 wieder zu einer WM in Deutschland, vor sieben Jahren waren die Biathleten zu ihrem Saison-Highlight in Ruhpolding zu Gast. Oberhof war 2004 letztmals WM-Austragungsort.