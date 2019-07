Im nächsten Jahr findet der Sachsenring-Grand-Prix auf dem Traditionskurs in Hohenstein-Ernstthal vom 19. bis zum 21. Juni statt - und damit deutlich früher als in den vergangenen Jahren.

Zudem soll die Motorrad-WM über das Jahr 2021 hinaus am Sachsenring Station machen. So lauten die Pläne von Veranstalter ADAC und WM-Vermarkter Dorna. In Kürze werden Gespräche zwischen beiden Parteien über die Zukunft des einzigen deutschen WM-Laufs beginnen, erklärte Tomczyk. Die Vereinbarung endet 2021, die neue soll von 2022 bis 2026 gelten. Tomczyk und der spanische Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta gaben sich bezüglich einer schnellen Einigung optimistisch.