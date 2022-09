Die Motorrad-Weltmeisterschaft gastiert im kommenden Jahr vom 16. bis 18. Juni auf dem Sachsenring. Das gab der Veranstalter ADAC am Freitag (30.09.2022) bekannt. Der 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring bei Chemnitz wird das einzige Motorrad-WM-Rennen in Deutschland sein.

Zum ersten Mal werden auf dem 3,671 Kilometer langen Rundkurs in Hohenstein-Ernstthal ein Sprintrennen am Samstag (17.06.2023) und der Grand Prix am Sonntag (18.06.2023) ausgetragen. Damit finden auf der traditionsreichen, 1927 eröffneten Strecke, erstmals zwei MotoGP-Rennen an einem Wochenende statt.