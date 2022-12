"Wir kommen langsam in Fahrt und finden wieder das Gefühl für unseren Schlitten", sagte Eggert nach zwei Läufen, in denen er und sein Partner jeweils die Bestzeit aufwiesen, aber nicht optimal durch die Eisrinne gekommen waren. "Speziell in der Ausfahrt aus der letzten Kurve war ich mir nicht mehr sicher, ob wir das noch schaffen. Vor allem, da wir ja nur 0,002 Sekunden Vorsprung hatten", ergänzte sein Hintermann Benecken. Auf Platz drei kamen Juri Gatt und Riccardo Schöpf. Die Österreicher hatten vor einer Woche beim Weltcup-Auftakt auf ihrer Heimbahn in Innsbruck-Igls gewonnen.