Thomas Röhler wird auf eine Teilnahme am Internationalen Leichtathletik-Meeting "Anhalt 2023" verzichten. Der Speerwurf-Olympiasieger vom LC Jena wollte an diesem Freitag im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion in die Saison starten, muss nun aber passen.

Der Rücken macht Probleme

"Ich habe mit einer Muskelverhärtung im Rücken zu kämpfen und will kein Risiko eingehen", sagte der 29-Jährige der "Thüringer Allgemeinen". Es sei eine "Vorsichtsmaßnahme", er wolle sich "nicht unter Druck setzen".

Deutsche Meisterschaften fest geplant

Spätestens zu den deutschen Meisterschaften am 5. und 6. Juni in Braunschweig will der Thüringer wieder aktiv ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

Das Meeting in Dessau gibt es seit 1999 - es ist mittlerweile eines der traditionsreichsten Leichtathletik-Events in Deutschland. Auch Röhler hat nur gute Erinnerungen an das Anhalt-Meeting im Paul-Greifzu-Stadion. 2018 warf der Olympiasieger über 90 Meter. Im vergangenen Jahr fehlte Röhler auch in Dessau, den Sieg schnappte sich sein Rivale Johannes Vetter mit 97 Metern. Einen glücklichen Thomas Röhler wird es am Freitag in Dessau nicht geben. Der Thüringer musste seinen Start absagen. Bildrechte: imago/Beautiful Sports

Sport im Osten überträgt live

Den Auftritt der Weltklasse-Athleten können Sie am Freitag ab 18.30 Uhr im Livestream auf der "Sport im Osten"-App und im Web verfolgen.