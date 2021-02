Leichtathletik Speerwurf-Olympiasieger Röhler warnt vor Langzeitfolgen im Breitensport

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler macht sich in der Corona-Pandemie große Sorgen um den Breitensport in Deutschland. "Wir haben 2020 schon einen großen Einbruch des organisierten Sports gesehen. Und eines Tages haben wir einfach keine Top-Sportler mehr", sagte der 29-Jährige aus Jena in einem Bericht des Nachrichtenportals "t-online.de". "Wir müssen zusehen, dass das System die Schäden verdaut, die durch den Stillstand entstehen."

Röhler kämpft dazu nach eigen Angaben wie andere Spitzensportler mit einem Gewissenskonflikt: "Was ich relativ schwierig finde, ist der Fakt, dass wir trainieren und so viele Menschen da draußen keinen Sport machen dürfen", erklärte der Goldmedaillengewinner von Rio 2016. "Man ist still, man sieht von den Sportlern weniger als gewohnt, weil wir die Lage zu schätzen wissen, aber auch, weil wir kein Salz in die Wunde streuen wollen."