Röhler, der in diesem Jahr Vater geworden ist, hatte schon auf eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Braunschweig verzichtet. "Ich habe die Idee, meinem Körper die Chance zur Regeneration zu geben", erklärte er. "Die Olympischen Spiele in Tokio waren mein Ziel. Daran hat sich nichts geändert."