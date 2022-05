Radsport LOTTO Thüringen Ladies Tour ausführlich bei "Sport im Osten"

Der Startschuss fällt erstmals in der Geschichte der Tour in Bayern (Hof), zwei herausfordernde Bergwertungen könnten dabei zum ersten Gradmesser werden. Ein erstes echtes Highlight findet an Himmelfahrt statt. Bei "Rund um Dörtendorf", dem Alpe d'Huez der Ladies Tour, muss die schwere Bergwertung fünfmal erklommen werden.