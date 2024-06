Die breite Unterstützung unterstreiche die Bedeutung der Thüringen-Rundfahrt. Von Jahr zu Jahr setzt das Radrennen neue Maßstäbe und entwickelt sich kontinuierlich weiter. "Wir haben in den letzten Jahren viel Wertschätzung und Stärkung von außerhalb bekommen", so Hohlfeld. Das zeigt auch das erneut hochkarätig besetzte Teilnehmerinnenfeld, das nicht zuletzt das Einzelzeitfahren in Altenburg als Generalprobe für die Olympischen Spiele nutzen will.