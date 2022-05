Radsport Tour-Organisation Hohlfeld: "Ein Tag außerhalb der Landesgrenze tut uns gut"

Im Büro stapeln sich Materialien und der Tag könnte 30 Stunden haben: Vera Hohlfeld ist in den letzten Stunden vor dem größten Radrennen in Thüringen nicht zu beneiden. Die Organisatorin der LOTTO Thüringen Ladies Tour hat alle Hände voll. Gut 100 freiwillige Helfer sitzen mit im Boot, dazu kommen mindestens noch einmal genauso viele in den jeweiligen Etappenorten.

Wiege Thüringen wird nicht verlassen

Dabei feiert Hof eine Premiere. Die Stadt in Bayern wird erstmals Austragungsort sein und "ist total engagiert", freut sich Hohlfeld. Der erstmalige Ausflug nach Bayern sei ein Geschenk. "Wir wollen unsere Wiege Thüringen nicht verlassen, aber ein Tag außerhalb der Landesgrenzen tut uns gut", so die Organisatorin, die betont: "Wir brauchen dringend mehr Reichweite, deshalb ist das immer das Ziel, eine Etappe in einem anderen Bundesland zu fahren."

Startliste steht erst am Montag fest

Die Top-Elite wird in diesem Jahr nicht am Start sein, sondern bei einem parallel stattfindenden Rennen in London fahren. Dafür dürfen sich die Fans aber auf deutsche Topstars wie Lisa Brennauer und viele hoffnungsvolle Talente freuen. Die endgültige Startliste wird erst am Montag nach der Lizenzkontrolle stehen. "Bis Montag können die Teams Fahrerinnen nachmelden. Mehr als drei bis vier Starterinnen sind das aber meist nicht", so Hohlfeld.

Einen großen Wunsch hat sie noch: "Ich hoffe, keine Fahrerin stürzt und verletzt sich schwerer."

