Eine Fortsetzung der Internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen steht nach Angaben von Tour-Direktorin Vera Hohlfeld derzeit in den Sternen: "Bleibt es bei dem Budget, dann machen wir nicht weiter und es wird keine 35. Auflage geben, es geht um die Existenz der Rundfahrt", sagte Hohlfeld im Interview mit "Sport im Osten" am Freitag.

Die 34. Thüringen-Rundfahrt war am vergangenen Sonntag mit dem Gesamtsieg der Australierin Alexandra Manly in Altenburg zu Ende gegangen. In diesem Jahr fehlten zahlreiche Top-Mannschaften und -Fahrerinnen aus dem Ausland. Das Budget der Rundfahrt, die beim Weltverband UCI in der "Women's Proseries" eingestuft ist, betrug in diesem Jahr rund 400.000 Euro. Viele Mannschaften zogen einen Start beim zeitgleichen "Ride London" vor, der den "World-Tour-Status" hat und höher dotiert ist.