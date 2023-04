Radsport | Frauen Thüringen-Rundfahrt - Vorfreude, Preisgeld-Wahnsinn und Strapazen

Hauptinhalt

Die Thüringen-Rundfahrt ist die einzige Rundfahrt für Frauen in Deutschland und die Organisation eine Mammutaufgabe, weil die Sponsoren nicht Schlange stehen. Die Vorfreude auf das Event, dass am 24. Mai in Schleiz beginnt, ist riesig.