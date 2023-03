Die 35. Auflage der LOTTO Thüringen Ladies Tour beginnt am 23. Mai in Schleiz mit einem Mannschaftszeitfahren, wie die Veranstalter am Mittwoch (15. März) mitteilten. Start und Ziel der 9,1 Kilometer langen Strecke sind auf dem Neumarkt. "Wir wollten in diesem Jahr unbedingt ein Mannschaftszeitfahren in unsere Rundfahrt integrieren. Das ist ein sehr schöner Aufgalopp, den es nicht alle Tage gibt", sagte Rundfahrt-Organisationschefin Marian Koppe. Zuletzt war das einzige deutsche Etappenrennen für Radsportlerinnen 2011 mit einem Mannschaftszeitfahren gestartet. Auch sonst ist dieser Rennmodus bei den Frauen eine Sonderheit. Bei Weltmeisterschaften gibt es das Format seit 2018 nicht mehr.