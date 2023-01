Lotto Ladies Tour 2022 in Thüringen: Der Gesamtsieg ging an die Australierin Alexandra Manly. (Archiv)

Lotto Ladies Tour 2022 in Thüringen: Der Gesamtsieg ging an die Australierin Alexandra Manly. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / frontalvision.com

Die 35. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen startet am 23. Mai in Schleiz. Das gaben die Organisatoren am Donnerstag (26. Januar) bekannt. Die sechstägige Etappenfahrt führt in diesem Jahr über rund 650 Kilometer jeweils mit Start und Ziel in Gera (24. Mai), Schmölln (25. Mai), Gotha (26. Mai) und Schmalkalden (27. Mai) weiter zum Zielort Mühlhausen (28. Mai). Die genauen Streckenverläufe werden derzeit in enger Abstimmung mit den Städten, Landkreisen und zuständigen Behörden erarbeitet.