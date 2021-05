Am Mittwoch ist das Rennen in Gera zu Gast. Die Strecke führt über 125 Kilometer zunächst nach Norden und endet dann nach einer westlichen Schleife wieder am Startort. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Gotha. Sechs der neun weltbesten Teams sind in Thüringen am Start. Insgesamt sind es 100 Fahrerinnen aus 17 Ländern und von 17 Teams. Start- und Zielort sind jeweils identisch.