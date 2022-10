Die Lotto Thüringen Ladies Tour will in zwei Jahren der World Tour des Radsportverbandes UCI angehören. Das vermeldete Tour-Direktorin Vera Hohlfeld am Freitag (21. Oktober 2022). "Uns wird von allen Seiten immer wieder bestätigt, dass unsere Rundfahrt erstklassig ist. Diesen Status wollen wir auch offiziell - deshalb streben wir die Höherstufung für 2024 an", so Hohlfeld. Die Vorbereitungen und Anträge müssten bereits vor der Rundfahrt 2023 gestellt werden. Derzeit gehört die Ladies Tour zur zweithöchsten Kategorie des Radsport-Weltverbandes, der Women's ProSeries.

Tour-Direktorin Vera Hohlfeld möchte die Ladies Tour ab 2024 in der bedeutendsten Rennklasse des Weltverbandes sehen. Bildrechte: IMAGO / Gerhard König