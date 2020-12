Radsport Thüringen-Rundfahrt der Frauen soll wieder rollen

Demnach hätten genügend Sponsoren trotz der schwierigen Lage, die Unterstützung für 2021 zugesagt, um die Rundfahrt vom 25. bis 30. Mai zum 33. Mal möglich zu machen. Die knapp 750 Kilometer lange Tour soll durch jene Städte gehen, die bereits 2020 geplant waren. Der Startschuss soll in Schmölln fallen, in Gotha ist das Finale der sechstägigen Veranstaltung geplant.

Zudem sind auch Gera (26. Mai), Schleiz (27. Mai), Dörtendorf mit dem teilweise 16 Prozent steilen Schlussanstieg (28. Mai) sowie Weimar am 29. Mai mit einer Schleife über Bad Berka und den Ettersberg mit dabei. Die finale Streckenführung soll in den kommenden Wochen bestätigt werden. "Da wir in der Planung für die abgesagten Rennen im vergangenen Mai bereits sehr weit waren, sind wir schon jetzt sehr gut vorbereitet", sagte Organisationschefin Vera Hohlfeld in der TA.

Das Interesse der Teams ist groß. Die ersten Anmeldungen lägen bereits vor, so Hohlfeld. So liegt unter anderem bereits eine Meldung der spanischen Mannschaft Movistar vor, auch die neu gegründete Frauen-Equipe des bereits seit langem im Radsport etablierten niederländischen Teams Jumbo-Visma um Tony Martin will antreten. In Schmölln werden am 25. Mai letztlich 20 Teams mit je sechs Fahrerinnen auf die Strecke geschickt. Das Thüringer Team maxx-solar-LINDIG ist gesetzt.