In den vergangenen Wochen hatte Vera Hohlfeld endlich wieder positiven Stress. Es ging in der heißen Phase vor dem Start der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt um ganz gewöhnliche Dinge: Streckenposten, Etappenpläne und Hotels. "Ich bin so froh, dass wir diesen Stress haben und nicht um die Existenz der Lotto Thüringen Ladies Tour kämpfen müssen", sagt die Rundfahrtchefin.

Sechs der neun weltbesten Teams starten

Die Corona-Pandemie hat Kraft gekostet und wie bei so vielen Rennen stand auch hinter der Zukunft des wichtigsten deutschen Frauen-Radrennens ein großes Fragzeichen. Wenn am Dienstag in Schmölln der Startschuss zur ersten von sechs Etappen fällt, haben sich diese Sorgen endgültig erledigt. Sechs der neun weltbesten Teams fahren mit, im Fahrerfeld finden sich die deutschen Stars wie Lisa Brennauer, Liane Lippert oder Trixi Worrack. Die 39-Jährige wird wohl ein letztes Mal bei der Thüringen-Rundfahrt am Start stehen.

Zahlreiche Top-Athletinnen dabei

Zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele haben sich auch Dutzende Olympia-Teilnehmerinnen angemeldet, um Wettkampfpraxis zu sammeln. So werden prominente Starterinnen wie Chantal van den Broek-Blaak (Niederlande) oder Amalie Diederiksen (Dänemark) an den Start gehen. Zu den Mitfavoritinnen zählt auch die 21-jährige Dänin Emma Noorsgard. Insgesamt gehen 100 Fahrerinnen aus 17 Ländern und 17 Teams an den Start. Chantal van den Broek-Blaak (Niederlande) kennt sich mit Siegen aus: Vor wenigen Wochen gewann sie bei der Strade Bianche Donne. Bildrechte: IMAGO / LaPresse

Crowdfunding-Aktion rettet Rundfahrt

Im vergangenen Jahr fiel die Rundfahrt der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Seitdem kämpften Hohlfeld und ihr Team um das Rennen und erhielten dabei von vielen Seiten Unterstützung. "Der Zuspruch war überwältigend. Ob Politik, Polizei, Sponsoren - alle haben einem Mut gemacht", berichtet Hohlfeld. Als klar war, unter welchen Umständen die Rundfahrt stattfinden könnte, waren die Bauchschmerzen wieder da. Masken, Tests und sonstige Corona-Maßnahmen wurden mit Kosten von noch einmal 35 000 Euro veranschlagt.

Deshalb organisierte Hohlfeld zusammen mit einer Erfurter Agentur eine Crowdfunding-Aktion. Mit unerwartetem Erfolg. Fast 47.000 Euro kamen zusammen. "Wir sind erleichtert, jetzt nicht mehr jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen. Und wir werden von dem Geld auch etwas an den Sport, an die Vereine zurückgeben können", sagt Hohlfeld. Eine erneute Streichung des Rennens hätte wohl das komplette Aus für die traditionsreiche Rundfahrt bedeutet.

Rad an Rad mit den Top-Fahrerinnen

Dass das Rennen nun stattfindet, war auch für Fahrerinnen außerhalb der World-Tour von großer Bedeutung. Schließlich haben sie zurzeit kaum Möglichkeiten, sich zu messen. "Das hat uns Zuversicht gegeben und wir wussten, für was wir trainieren", sagte Beate Zanner kürzlich dem MDR. Die 38-Jährige war schon einmal Gesamtfünfte der Thüringen-Rundfahrt und hatte 2018 die Rad-Bundesliga gewonnen. Nun kann sie sich mit den besten Fahrerinnen der Welt messen.

Start- und Zielort einer Etappe identisch

Das Konzept der Rundfahrt, bei dem Start- und Zielort einer Etappe identisch sind, bewährt sich dabei in Corona-Zeiten. Hygienekonzepte sind leichter einzuhalten, der logistische Aufwand ist deutlich geringer. "Man hat praktisch einen vollwertigen Etappenort", erklärt Hohlfeld. Und wenn das Rennen am Sonntag in Gotha endet, wird Hohlfeld wunschlos glücklich sein. "Dann können wir uns umarmen", sagt sie und lacht. Und sogleich geht der Blick wieder nach vorn: "Ich hoffe, dass der Frauen-Radsport irgendwann auch in Deutschland mehr Anerkennung und Wertschätzung erfährt."

Etappen

Dienstag, 25.05.2021

Ort: Schmölln

Länge: 89 km

Mittwoch, 26.05.2021

Ort: Gera

Länge: 125 km

Donnerstag, 27.05.2021

Ort: Schleiz

Länge: 116 km

Freitag, 28.05.2021

Ort: Dörtendorf

Länge: 101 km

Samstag, 29.05.2021

Ort: Weimar

Länge: 143 km

Sonntag, 30.05.2021

Ort: Gotha

Länge: 98 km

Täglich im Livestream bei "Sport im Osten"