Radsport Thüringen-Rundfahrt der Frauen - zwischen Aufwertung und Anspannung

Und die dürfen sich auf eine anspruchsvolle Tour freuen. Der Startschuss soll am 25. Mai in Schmölln fallen, zudem sind auch Gera (26. Mai), Schleiz (27. Mai), Dörtendorf (28. Mai), Weimar (29. Mai) und das Finale in Gotha (30. Mai) vorgesehen. Ein Höhepunkt dürfte dabei der Hanka-Berg in Dörtendorf mit 16 Prozent Steigung sein. "Was dort gewachsen ist, ist Wahnsinn. Das ist Gänsehaut pur. Da stehen die Namen auf der Straße, die Menschen sind begeistert. Das kann man vergleichen mit der Tour de France." Und so mischt sich in die Anspannung bei Hohlfeld vor allem ein Gefühl: Riesige Vorfreude.