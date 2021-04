Radsport Spendenaktion soll Thüringen-Rundfahrt der Frauen retten

Der Startschuss der Tour soll am 25. Mai in Schmölln fallen, zudem sind Gera (26. Mai), Schleiz (27. Mai), Dörtendorf (28. Mai), Weimar (29. Mai) und das Finale in Gotha (30. Mai) vorgesehen. Zuschauer sind im Start-Ziel-Bereich nicht zugelassen. Die Tournee erhielt vom Weltverband UCI in diesem Jahr eine Hochstufung in die zweithöchste Kategorie, die Pro-Serie.