Seit 25 Jahren startet das Turnier "Partner Pferd" in Leipzig mit dem Finale im Junior Cup. In der Serie für U21-Reiter der ostdeutschen Landesverbände können talentierte Nachwuchsreiter bei Springwettbewerben im Freien ihr Ticket für das Finale im Rahmen des Hallen-Turniers lösen. Mit deutlichem Abstand und einer sehr schnellen Runde entschied Niklas Schipler aus dem thüringischen Oberheldrungen das Junior-Cup-Finale für sich. Mit seiner Holsteiner-Stute "Upside" nahm er der Konkurrenz über anderthalb Sekunden ab.

Er schwärmte am Donnerstag (19.01.2023): "Das war auf jeden Fall aufregend! Die Stute hat alles gegeben und für mich gekämpft. Ihre Qualität hat sie heute eindeutig bewiesen." Platz zwei ging an Anna-Lena Kölz (Leisnig) im Sattel des Oldenburger-Sportpferdes "Something Special". Dritter wurde ein weiterer Thüringer, Fritz Klug mit "Quick Girl B"