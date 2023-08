Julian Wagner geht in Budapest im Sprint und mit der Staffel an den Start.

Julian Wagner geht in Budapest im Sprint und mit der Staffel an den Start.

Die zuletzt angeschlagene 5000-m-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ist in Ungarn ist ebenso dabei wie der Thüringer Sprinter Julian Wagner, der sowohl im Einzel als auch mit der Staffel an den Start gehen wird. "Ich wurde angerufen, dass ich den Einzelstart habe. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Im ersten Moment dachte ich, dass der Plan aufgeht, wieder im Einzel zu starten. Der Einzige zu sein, macht es besonders."

Die Erst- und Zweitplatzierten der zurückliegenden deutschen Meisterschaften in Kassel mit erfüllter WM-Norm hatte der DLV bereits Mitte Juli in sein Aufgebot berufen, darunter auch Zehnkampf-Star Niklas Kaul und Speerwurf-Europameister Julian Weber. Weitsprung-Queen Malaika Mihambo fehlt in Budapest verletzt. In der Frauenstaffel brechen dazu mit Alexandra Burghardt und Lisa Mayer verletzungsbedingt wichtige Stützen weg.