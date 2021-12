Mehr als 6.000 Sportfans, Gremien und Journalisten hatten sich an der 30. Umfrage des Landessportbundes beteiligt. Das waren mehr als 3.000 weniger als beim Vor-Corona-Rekordergebnis 2019. Dennoch zeigte sich LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel zufrieden: "Ich sehe das Ergebnis von diesmal über 6.000 Stimmen angesichts der Corona-Einschränkungen als akzeptabel an."

Lisa Klein erlebte ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr. Die 25-Jährige holte sich mit dem Bahnrad-Vierer sensationell Olympia-Gold, wurde später zudem Weltmeisterin mit der Mixed-Staffel auf der Straße. Die olympische Silbermedaille im Gehen für Jonathan Hilbert war ein absoluter Coup. Der 26-Jährige lieferte über den langen 50-Kilometer-Kanten eine taktische Meisterleistung ab und hatte dabei bereits beim Aufstehen gespürt, dass es ein besonderer Tag wird. Toni Eggert und Sascha Benecken krönten im Januar eine schwierige Saison mit dem Weltmeistertitel. "Es war ein extremer Druck. Da fallen Tonnen von Last runter", gestand Eggert nach dem Sieg. Isabelle Foerder sprang als 42-Jährige noch auf den Zug in Richtung Tokio auf und lief im 100-Meter-Finale als Vierte nur knapp an einer Paralympics-Medaille vorbei.

Wann und in welchem Rahmen die Sieger offiziell geehrt werden, steht noch nicht fest. Traditionell sollte das beim "Ball des Thüringer Sports" geschehen. Allerdings kann die für den 30. April 2022 geplante Ausgabe nicht in der gewohnten Form stattfinden, es ist bereits die dritte Absage in Folge. "Solch eine große Veranstaltung mit 1.000 Gästen in der Messe Erfurt mit der notwendigen Langfristigkeit zu planen, ist aktuell mit den Pandemiebedingungen nicht möglich. Wir werden dennoch einen würdigen Rahmen zur Übergabe der Pokale in einem kleineren Ambiente finden", verspricht Zirkel.