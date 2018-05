Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Thuringia Bulls die europäische Krone im Rollstuhlbasketball gewonnen. Im Finale in Hamburg setzte sich das Team von Trainer Michael Engel gegen Titelverteidiger CD Ilunion Madrid mit 74:39 durch. Zuvor hatten sich die Thüringer in einem rein deutschen Halbfinale gegen Dauerrivale RSV Lahn Dill mit 85:47 durchgesetzt.