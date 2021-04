Rollstuhl-Basketball | Halbfinal-Playoffs Thuringia Bulls ziehen souverän ins Finale ein

Die Rollstuhl-Basketballer der Thuringia Bulls haben erneut das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend in Elxleben im zweiten Halbfinale der "Best-Of-Three-Serie" klar mit 82:61 gegen Baskets 96 Rahden durch. Für das Team von Trainer Engel ist es die achte Final-Teilnahme in Folge.