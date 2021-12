In der Tischtennis-Bundesliga hat Post Mühlhausen einen Überraschungssieg gelandet. Die Thüringer bezwangen am Mittwochabend (22.12.2021) Ex-Meister Ochsenhausen 3:1 und klettern damit in der Tabelle auf den dritten Platz. Mühlhausen ist dabei punkt- und partiengleich mit den ebenfalls drittplatzierten Ochsenhausenern.