Benedikt Duda (Bergneustadt) scheiterte indes mit 0:4 gegen den Japaner Maharu Yoshimura klar an der letzten Hürde. Zudem unterlag Ricardo Walther aus Grünwettersbach dem Engländer Paul Drinkhall knapp in sieben Sätzen. Auch alle fünf deutschen Damen schieden in der Qualifikation aus. Für die Hauptrunde gesetzt sind Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) und die Berlinerin Shan Xiaona.

Am Freitag greifen beim am besten besetzten World-Tour-Turnier des Jahres mit 18 Spielern aus den Top 20 der Weltrangliste auch die deutschen Stars Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) und Timo Boll (Düsseldorf) ein. Ovtcharov sagte:

Der World-Cup-Sieger hatte das Turnier 2012 und 2014 gewonnen. In diesem Jahr tritt Ovtcharov zum ersten Mal als Nummer drei der Welt an. Aus Chinas Top-Ten-Quintett fehlt in Sachsen-Anhalt nur der in den beiden vergangenen Jahren siegreiche Weltranglisten-Erste Ma Long.