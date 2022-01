Noch nie hat Post Mühlhausen den 1. FC Saarbrücken in der Bundesliga bezwingen können – nach dem Halbfinale des Final Fours um den deutschen Tischtennis-Pokal in Ulm ist diese Geschichte um ein denkbar bitteres Kapitel reicher.

Die Thüringer von Trainer Erik Schreyer mussten sich dem aktuellen Bundesliga-Zweiten aus dem Saarland am Samstag (8. Januar) in einem Fünf-Spiel-Krimi mit 2:3 geschlagen geben. Das Mühlhäuser Doppel Ovidiu Ionescu und Irvin Bertrand zog in der entscheidenden Partie gegen Thomas Polansky und Darko Jogic klar mit 0:3 (11:13/7:11/7:11) den Kürzeren.



Zuvor hatte Post-Kapitän Daniel Habesohn im Einzelduell mit Patrick Franziska bei 2:0-Satzvorsprung bereits alles in der eigenen Hand, die bis dato mit 2:1 nach Spielen in Führung liegenden Thüringer ins Finale zu bringen. Jedoch verlor der Österreicher erst den Faden und dann seine Partie mit 2:3 (11:6/11:9/5:11/8:11/9:11), wodurch Post doch noch ins Doppel musste.