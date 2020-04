Dafür hat der "Platten-Profi" aber ein anderes Betätigungsfeld gefunden, bei dem er es bis in die Weltklasse geschafft hat: "Clickball" nennt es sich offiziell. Weil die Schlagfläche bei einem Clickball-Schläger mit Sandpapier statt mit Gummi ausgestattet ist, ist das Tempo um bis zu 20 Prozent niedriger. Das sorgt für deutliche längere Ballwechsel: "Da kann es auch schon einmal zu 65 Ballwechseln kommen, das hat Tennis-Flair", berichtet Flemming. Das "Retro-Tischtennis" oder auch "Ping-Pong" begeistert in England und in den USA schon viele. Auch in China, dort wo besonders viele normale Tischtennis-Könner zuhause sind, gibt es schon ein paar Millionen Spieler. Seit 2013 gibt es in London, im vom Darts bekannten "Ally Pally", sogar ein Weltmeisterschaft - und der Sachse scheiterte dort dreimal erst im Finale. Klar, dass der WM-Titel das große Ziel ist.