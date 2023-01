Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl muss bei der Tour de Ski vorzeitig aussteigen. Die 27-Jährige aus Thüringen hat sich in Oberstdorf am Mittwoch verletzt und kann das letzte Wochenende nicht mehr bestreiten, wie es vom Deutschen Skiverband (DSV) am Donnerstag (5. Januar) hieß.



"Das linke Knie ist gereizt und überdehnt, schwerwiegende Verletzungen des Meniskus oder der Bänder konnten mittels MRT ausgeschlossen werden", wurde Mannschaftsarzt Tom Kastner zitiert. Die Verletzung soll physiotherapeutisch behandelt werden, ein längerer Ausfall ist nicht zu befürchten. Die Tour de Ski wird am Sonntag in Val di Fiemme in Italien beendet.