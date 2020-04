Der frühere Weltklasse-Geher Hartwig Gauder ist am Mittwoch (22. April) in Erfurt im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Ministerpräsident Bodo Ramelow kondolierte am Abend via Twitter. Thüringen habe "einen seiner begabtesten Sportler und unermüdlichen Streiter für das Thema #Organspende verloren. Wir trauern um einen großen Menschen. Sein Andenken lebt weiter", schrieb Ramelow. Zunächst hatten die "Thüringer Allgemeine" und die "Ostthüringer Zeitung" darüber berichtet.

Die Familie des in Baden-Württemberg geborenen Gauder war vor dem Mauerbau nach Thüringen gezogen, wo er seine sportliche Fabelkarriere startete. Vor allem in den 1980er Jahren trumpfte Hartwig Gauder über 50 Kilometer groß auf. 1980 gewann er in Moskau Olympiagold und sicherte sich acht Jahre später in Seoul noch einmal Bronze. Zudem wurde er sowohl Europa- (1986) als auch Weltmeister (1987). In Barcelona bestritt er 1992 noch einmal Olympische Spiele und landete auf Rang sechs.



Wenige Jahre nach seinem Karriereende 1993 benötigte er infolge einer bakteriellen Infektion am Herzen ein Spenderorgan, überstand sogar zehn Monate mit einem künstlichen Herzen. Im Januar 1997 gelang die Transplantation und Hartwig Gauder kämpfte sich zurück ins Leben.