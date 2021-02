Sophie Scheder, die Olympia-Dritte am Stufenbarren, hat nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Gabriele Frehse ihre Trainerin in Schutz genommen und die Arbeit der vom Deutschen Turner-Bund beauftragten Anwaltskanzlei kritisiert. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meine Meinung wirklich hören wollten. Zum Schluss durfte ich mir anhören: Na ja, Frau Scheder, was Sie jetzt erzählt haben, könnte man meinen, alle anderen lügen", sagte Scheder im Interview der "Sächsischen Zeitung" (Dienstag).

"Meiner Meinung nach gibt es keinen Ersatz für Gabi Frehse. Gute Trainer zu finden, die auf so einem Niveau arbeiten können - sie ist eine von wenigen", unterstrich Scheder auch im Interview des Turn-Fachmagazins "Leon": "Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie es für uns in Chemnitz weitergeht." Sie spüre derzeit, dass die Motivation beim Training allgemein "eher mäßig ist, alle sind mit den Gedanken woanders".

Die zuerst im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" erhobenen Vorwürfe gegen ihre Trainerin, deren Entlassung der DTB nun fordert, hätten sie "ziemlich überrascht", sagte Scheder. "Dass hier in Deutschland so was öffentlich so große Wellen schlägt, hätte ich niemals für möglich gehalten." Und natürlich beschäftige sie das sehr. "Ich kann nur von mir sprechen: Ich bin jetzt seit knapp 13 Jahren in Chemnitz und kann sowas nicht bestätigen. Gabi war und ist für mich eine ganz wichtige Bezugsperson. Sie ist, ich würde schon sagen, auch eine Freundin, und wenn ich sehe, wie sehr sie das beschäftigt - das hinterlässt schon Spuren."