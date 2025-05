Kevric, im vorigen Jahr in Paris Olympia-Achte im Mehrkampf sowie Sechste am Stufenbarren, erreichte auch das Mehrkampf-Finale sowie die Medaillenentscheidung am Stufenbarren. An ihrem Spezialgerät war sie die Beste der Ausscheidung mit 14,766 Punkten und kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen machen. Vor der Zweiten, Nina Derwael aus Belgien, hatte Kevric 0,366 Zähler Vorsprung. Im Mehrkampf wurde die Stuttgarterin mit 53,932 Punkten Dritte.