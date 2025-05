Bei den Spielen 2028 in Los Angeles gehört die Mixed-Entscheidung erstmals zum Olympia-Programm. In dem neuen Wettbewerb starten pro Nation eine Frau und ein Mann. Zusammengesetzt wird das Paar automatisch aus den beiden Besten der Qualifikation an den zuvor festgelegten Geräten. In Leipzig waren dies Boden, Barren und Reck bei den Männern sowie Sprung, Balken und Boden bei den Frauen. Fürs Finale qualifiziert waren 16 Nationen. Wie der Modus und das Format für Los Angeles aussehen, steht noch nicht fest.

In drei Runden wurden die Startfelder jeweils halbiert, bis nur noch ein Zweikampf um Platz drei und das Finale übrig blieben. Dabei galt: In jeder Runde wurde nur ein Gerät geturnt, in der zweiten ein anderes als in der ersten und das dritte Gerät in der Finalrunde.