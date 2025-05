Toba hatte vor der Heim-EM angekündigt, in Leipzig seine internationale Karriere zu beenden. Der EM-Zweite am Reck von 2021 trat in der Messehalle 1 nur an den Ringen, dem Reck und am Pauschenpferd an. Mit seiner beeindruckenden Vorstellung an seinem Lieblingsgerät kann er nun am Samstag noch einmal um eine Medaille turnen. Schon am 1. Juni tritt er dann seine Stelle als Landestrainer in Hannover an will nur noch in der Bundesliga turnen, wenn es sein neuer Job zulässt.