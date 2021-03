Was ist wirklich passiert am Bundesstützpunkt Turnen in Chemnitz? Dort, wo Gabriele Frehse über Jahre den Ton angegeben hat und die unangefochtene Chef-Trainerin war. Der DTB hat sich festgelegt: Frehse habe "schwerwiegende Pflichtverletzungen" begangen. In 17 Fällen gebe es "hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin". So lautet das zentrale Ergebnis des 800 Seiten starken Prüfberichts, den der DTB bei einer unabhängigen Rechtsanwaltskanzlei in Auftrag gegeben hat. Das Problem: Dieser Prüfbericht ist nicht öffentlich zugänglich. Den ehemaligen und aktuellen Turnerinnen ist Anonymität zugesichert worden. Eine essentielle Maßnahme, um extrem persönliche Informationen zu erhalten. Anders kann Missbrauch kaum ans Tageslicht gelangen. Frehse hat nun beim zuständigen Datenschutzbeauftragten erwirkt, dass sie trotzdem Einblick in diesen Prüfbericht erhält – aber nur unter der Bedingung, dass die Anonymität der Turnerinnen gewahrt bleibt. Auch der Olympiastützpunkt als Arbeitgeber will erst handeln, wenn er die konkreten Vorwürfe aus dem Prüfbericht kennt. Bis das soweit ist, kann es noch Wochen dauern.