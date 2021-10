Das für den Dienstag (12.10.2021) anvisierte Gespräch zwischen Turntrainerin Gabriele Frehse und dem Olympiastützpunkt Sachsen findet doch noch nicht statt. Nach MDR-Informationen will sich der Vorstand des OSP erst beraten, ob man gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichtes Berufung einlegen wird. Das hatte am 1. Oktober die Verdachtskündigung gegen die Turn-Trainerin für unwirksam erklärt.

Am 30. April hatte der OSP der erfolgreichen Trainerin eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen. Konkret ging es um Anhaltspunkte für die Anwendung von psychischer Gewalt in 17 Fällen. Der Richter sah erhebliche Versäumnisse beim OSP, so sei die Trainerin nicht ausreichend angehört worden. Und dass sich eine Mehrzahl der Athletinnen und Eltern hinter die 61-Jährige gestellt hatten, könne man nicht außer Acht lassen.