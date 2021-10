Der Chemnitzer Bürgermeister Sven Schulze erklärte am Dienstag (05.10.2021) im MDR: "Es war für uns immer klar, dass wir den Ausgang des Arbeitsgerichtsverfahren abwarten. Jetzt gibt es ein Urteil, das bis auf weiteres Fakten schafft und wir werden uns diesem rechtsstaatlichen Urteil beugen." Es liege nun an einem intensivem Dialog aller Beteiligten, sportfachlich sicher zu stellen, wie es weitergeht am Standort Chemnitz. "Auch Frau Frehse kann hierzu ihren Beitrag leisten, in dem sie ihre eigenen Interessen hinten anstellt und den Weg der Versöhnung einschlägt", sagte Schulze.