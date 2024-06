Das deutsche Turn-Team muss kurz vor den Olympischen Spielen einen schweren Ausfall verkraften. Ex-Europameisterin Emma Malewski wird bei den Sommerspielen vom 26. Juli bis 11. August fehlen. Wie die 19-Jährige am Freitag (14. Juni 2024) bei Instagram mitteilte, laboriert sie an den Folgen eines Knorpelschadens in der rechten Schulter. Die Verletzung, die sie sich vor einem Monat zugezogen hatte, verhindere nun endgültig eine Teilnahme in Paris.