Für normale Hobbys hat diese 18-Jährige keine Zeit, so durchgeplant ist der Alltag von Emma Malewski. Das Turnen bestimmt ihr Leben und das ist gut so, denn der Erfolg gibt ihr Recht.

Seit sechs Jahren turnt die gebürtige Hamburgerin am Bundesstützpunkt in Chemnitz, zunächst unter Gabriele Frehse, die den Grundstein legte für Malewskis Erfolg. Seit Dezember 2021 ist der Belaruse Anatol Ashurkov als Trainer an ihrer Seite. Trotz anfänglicher Sprachbarrieren sind sie inzwischen ein eingespieltes Team: "Wir verstehen uns richtig gut und die Zusammenarbeit läuft auch sehr gut", sagt die 18-Jährige, die in Chemnitz die 11. Klasse des Sportgymnasiums besucht.

25 Trainingsstunden sind das minimale Pensum, das Malewski jede Woche absolviert, meistens mehr. Training allein reicht aber natürlich nicht, um in Weltspitze ganz oben anzukommen. Einige wichtige Eigenschaften bringt sie schon mal mit: "Sie ist sehr ambitioniert, sie weiß, was sie will - beim Turnen und darüber hinaus. Und sie kann sehr hart arbeiten. Nicht jeder ist dazu auch mental in der Lage", beschreibt Ashurkov seinen Schützling. Die Chemnitzerin Emma Malewski bejubelt ihren EM-Sieg am Schwebebalken. Bildrechte: Imago Images

Emma Malewski: "Ich habe es verdient, weil ich hart gearbeitet habe!"

Sie ist die Jüngste in der Nationalmannschaft, das Küken, umgeben von erfahrenen Turnerinnen – von Angst jedoch keine Spur: "Natürlich möchte man zeigen, was man kann, aber man braucht auch keine Angst vor Fehlern haben. Das passiert und ist ganz normal", sagt sie selbstbewusst zu der noch neuen Situation. Malewski ist dankbar dafür, im Training und in den Wettkämpfen an der Erfahrung der etablierten Turnerinnen teilhaben zu dürfen.