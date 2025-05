Auf drei seiner prominentesten Athletinnen muss der DTB verzichten. Die 31 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung, Ex-Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) musste sich aufgrund anhaltender Hüftprobleme einer Operation unterziehen. Daneben fehlt auch Schäfer-Betz' Teamkollegin Emma Malewski, die bei der EM in München vor drei Jahren überraschend Gold am Schwebebalken gewonnen hatte. Die 20-Jährige lässt die Titelkämpfe in Leipzig aufgrund bevorstehender Abiturprüfungen und nicht ausreichender Fitness aus.

Insgesamt werden 45 Medaillen in 15 Wettbewerben vergeben. Am Montag und Dienstag stehen zunächst die Qualifikationen sowie die Teamfinals der Frauen und Männer an, ehe das Mixed Teamfinale am Mittwoch seine Premiere feiert. Am Donnerstag werden die EM-Titel in den Mehrkampffinals vergeben. Freitag und Samstag kommt es zu den Entscheidungen in den Gerätfinals. Die Frauen treten an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden an, die Männer in den Disziplinen Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.