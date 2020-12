Pauline Schäfer mit Trainerin Gabriele Frehse 2017 beim Eintrag ins "Goldene Buch" der Stadt. Im November erhob auch Weltmeisterin Schäfer schwere Vorwürfe gegen Frehse. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Weiter schreibt der DTB in seiner Stellungnahme, dass Gabriele Frehse den Ehrenkodex der Deutschen Sportjugend nachweislich unterschrieben hätte. Der Ehrenkodex ist ein sportartübergreifendes Instrument, das den Kinder- und Jugendschutz stärken soll. Im gleichen Atemzug kündigte der DTB an, dass es "weitreichende Konsequenzen" haben würde, wenn sich die Missbrauchsvorwürfe bestätigen würden.



Auch der DOSB unterstützt die Aufklärungsbemühungen des DTB. Beide haben sich darauf geeinigt, die Untersuchung vom Bundesstützpunkt Turnen auf den gesamten Olympiastützpunkt auszuweiten. Der DOSB teilte dem MDR schriftlich mit: "Gegenstand der Untersuchung sind die organisatorischen und rechtlichen Strukturen des OSP und die Klärung, ob systemische Faktoren zu der aktuellen Diskussion geführt haben." Auch das Bundesinnenministerium drängt darauf, nach strukturellen oder systemischen Ursachen für Missbrauch fahnden. Das Gutachten soll Mitte Januar 2021 vorliegen.



In dem Zwischenbericht legt sich das Innenministerium noch nicht auf Maßnahmen fest, zeigt sich für die Missbrauchsgefahr im Leistungssport aber sensibilisiert. So sei es ausdrückliches Ziel des BMI, dass "der Spitzensport in allen Bereichen und in allen Sportarten regelkonform und gewaltfrei ausgeübt wird.“